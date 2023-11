Val di Chienti, lavori fino a Natale

Ancora lavori sulla SS 77 della Val di Chienti. È iniziato un intervento di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione in galleria; interessano il tratto dall’uscita di Serravalle di Chienti e rientro a Colfiorito.

La fine dei lavori, da quanto riferito dall’Anas, sarebbe prevista per il 22 dicembre, poco prima delle festività di Natale in pratica.

Venerdì, giorno dell’udienza dal Papa per i sindaci del cratere sismico, il sindaco di Pollenza Mauro Romoli si era sfogato in un post sui social per aver perso il treno per Roma proprio a causa dei lavori in superstrada

in direzione Foligno, chiusa da Muccia.