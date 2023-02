Val di Chienti, martedì la festa di Carnevale

Tutto pronto al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa per la festa di Carnevale in programma martedì e dedicata ai più piccoli. Tutti i bambini saranno i protagonisti di una allegra festa che si terrà nella galleria del centro e animatori, musica, balli, coriandoli e palloncini saranno gli ingredienti per trascorrere un pomeriggio divertentissimo. L’immancabile sfilata delle mascherine su un palco appositamente allestito, coinvolgerà tutti bambini e le bambine che verranno al centro commerciale in maschera. Previste tanta musica e foto per passare un pomeriggio di allegria con la famiglia. Intanto oggi, dalle 14, ai giardini Diaz va in scena il 33esimo Carnevale maceratese, organizzato dalla pro loco di Piediripa. I carri allegorici e i gruppi mascherati daranno vita a una giornata che si prospetta di grande festa, divertimento e spensieratezza e che avrà come madrina e ospite d’onore la conduttrice televisiva Adriana Volpe.