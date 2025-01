Valanga travolge l’hotel: “Sono passati otto anni, riviviamo lo stesso dolore”

Macerata, 18 gennaio 2025 – Un dolore lungo otto anni, più vivo che mai. Tanto è trascorso dalla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola. Il 18 gennaio 2017, alle 16.49, una violenta valanga travolse e distrusse il fastuoso resort alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso, causando così la morte di 29 persone (delle 40 rimaste intrappolate) tra dipendenti e ospiti del resort. I familiari delle vittime attendono ancora che venga fatta giustizia: sul processo non è stata messa la parola fine. A fine novembre la Cassazione ha reso definitiva la condanna ad un anno e otto mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. Appello bis per sei dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca dei fatti, che erano stati assolti nei due gradi di giudizio precedenti. Nuovo processo di appello anche per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Le motivazioni della sentenza della Cassazione sono attese per fine febbraio, inizio marzo.

Tra le vittime di questa tragedia c’erano il 31enne di Pioraco Emanuele Bonifazi, receptionist dell’hotel, e il 25enne Marco Tanda, pilota Ryanair, insieme con la fidanzata Jessica Tinari.

Oggi in Abruzzo si svolgeranno diverse commemorazioni, a partire da quella promossa dal Comitato vittime di Rigopiano, sul luogo del disastro.

“Ricordiamo i nostri angeli per l’ottavo anno dalla tragedia che ha provocato la loro morte e segnato per sempre la nostra vita – ha detto Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi –, ci troveremo alle 15 nei pressi del “Giardino della memoria” e da lì partirà la fiaccolata fino al totem dell’hotel, dove deporremo i nostri fiori. Poi, sperando che le condizioni meteo ce lo permettano, verrà celebrata una messa nel punto dove sorgeva il cancello dell’albergo. Al termine ogni familiare potrà entrare nell’area della tragedia e deporre una rosa bianca dove sono stati trovati i nostri cari. All’ora della valanga, alle 16.49 verranno lasciati volare 29 palloncini bianchi, mentre il Coro Pacini di Atri intonerà il canto “Signore delle cime”.

“Domani (oggi; ndr) ci attenderà un’altra giornata pesante dal punto di vista emotivo – ha aggiunto la mamma di Emanuele –, perché personalmente ripercorrerò tutti i momenti di quella maledetta giornata, i messaggi, l’ultima telefonata e poi la terribile notizia la sera. C’è chi pensa che dovremmo evitare di tornare a Rigopiano, ma per noi è impensabile, perché lassù sentiamo ancora la presenza di Emanuele, come mi succede qui a casa. Inoltre siamo convinti che sia nostro compito e dovere tenere alto il ricordo di 29 persone innocenti, morte per il totale fallimento della gestione emergenza che li ha abbandonati lassù, senza fare niente per salvarli. La tragedia di Rigopiano non può e non deve essere dimenticata, maI, anzi va ricordata e tramandata, affinché serva da monito per il futuro: mai più”. Paola Ferretti non può non pensare all’estenuante processo: “A Roma abbiamo ottenuto risultati abbastanza soddisfacenti, ma sappiamo benissimo che, per la mannaia della prescrizione, rischiamo di perdere altre condanne: questo è il nostro sistema giudiziario”.

Domani, alle 17.30, verrà celebrata una messa nella chiesa della Madonna della Grotta di Pioraco, in memoria di Emanuele Bonifazi, sempre presente nei cuori e nei pensieri di tutta la comunità piorachese.