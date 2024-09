"Valcimarra, situazione invivibile. Le autorità devono intervenire"

"Il problema è annoso. Ma la situazione per gli abitanti di Valcimarra sta diventando sempre più invivibile. Va risolta". Il nuovo sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni (nella foto), eletto a giugno, lancia l’appello alle autorità, Provincia, Ast e Prefettura, per segnalare "la grave situazione di disagio che vivono gli abitanti della parte bassa della frazione di Valcimarra, a causa dei sempre più numerosi automezzi pesanti che trasportano materiali di cava e di risulta, transitanti all’interno dell’abitato lungo la strada provinciale".

In pratica il problema si è acuito con l’edilizia post-sisma, per il passaggio dei mezzi pesanti; tra l’altro la zona si trova vicino ad una cava. "Mi sono attivato a seguito delle segnalazioni dei cittadini – prosegue Fabbroni –. Chi abita lungo la strada non può più aprire la finestra per la polvere che entra in casa. Senza considerare i rumori. Quando il sabato e la domenica non passano i camion, passano comunque le moto. Bambini e anziani non riescono a dormire. In ballo ci sono inquinamento acustico e da polvere credo. Inoltre l’asfalto si è rovinato con il passaggio continuo di messi. Strade colabrodo e pedoni costretti a passare sulla carreggiata. È pericoloso, per questo l’intenzione è quella di scrivere anche alla Prefettura, per una questione di sicurezza pubblica".

Il sindaco entra quindi nel dettaglio: "I mezzi spesso non rispettano il limite di velocità, provocando inquinamento, rumori infernali e invasione di polveri all’interno delle abitazioni – prosegue –. Per effetto del transito sulle due corsie (a doppio senso) i mezzi pesanti si incrociano sfiorando case e garage, con rischio di danni a persone e cose. In più nei giorni festivi transitano numerose motociclette a velocità elevata con grandi rumori. L’amministrazione comunale intende intraprendere iniziative idonee alla tutela dei propri cittadini sotto il profilo della sicurezza, incolumità e salute invitando le autorità preposte: a verificare lo stato di inquinamento acustico e dell’aria all’interno dell’abitato; a installare sistemi di misurazione continua della velocità allo scopo di consentire un transito a velocità non superiore ai 30 chilometri orari; ad installare impianto semaforico; a rifare il manto stradale e a delimitare apposite corsie e strisce pedonali per il transito dei pedoni". L’incontro con la Provincia dovrebbe esserci la prossima settimana.