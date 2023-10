Valentina investe a Civitanova: Wendy Beauty Lab apre nel Borgo Antico

"Qui in città alta non c’era nessuna attività del genere, così mi sono decisa ad aprirla io".

Sono le parole di Valentina Ercoli, ventinovenne civitanovese titolare di ‘Wendy Beauty Lab’, nuovo centro estetico a Civitanova alta, zona della città dove di norma le attività chiudono i battenti. Da circa un anno, infatti, solo nella centralissima via Roma hanno abbassato la saracinesca due saloni di parrucchieri, un alimentari e una lavanderia; alcuni di questi erano esercizi storici, dei punti di riferimento per tutta la comunità.

Ma a due passi da qui, in via Corridoni 2, c’è chi ha deciso di far partire la sua scommessa con il borgo antico, proponendo massaggi, scrub corpo, riflessologia plantare, unghie e quant’altro.

"L’idea di aprire in città alta? Nasce – spiega Valentina Ercoli – più di un anno fa, vedendo che non c’era nessuna attività che offrisse questo tipo di servizi. Diciamo che ho voluto unire l’utile al dilettevole. Non era facile trovare il locale giusto – aggiunge – , alla fine l’ho scelto anche e soprattutto per il parcheggio a disposizione dei clienti".

Al taglio del nastro, hanno partecipato anche il vicesindaco Claudio Morresi e la dirigente comunale Paola Recchi.

"Ecco una nuova attività che apre nel nostro splendido borgo – sono state le parole pronunciate da Morresi –, in via Filippo Corridoni, dando così impulso alle attività e al commercio. E soprattutto la gioia e la soddisfazione di una ragazza che realizza il suo sogno. Tanti auguri a Valentina Ercoli e al suo nuovo centro estetico".

