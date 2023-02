Valentini conquista 35 medaglie

Giorgio Valentini, il collezionista civitanovese di ornitologia che raccoglie allori in qualsiasi parte del mondo ove espone i suoi esemplari di uccelli esotici, ha colpito ancora. Questa volta lo ha fatto alla 70ª edizione del Campionato del mondo di ornitologia, mostra oltremare, svoltasi a Napoli, dove infatti ha raccolto ben 35 medaglie di cui 18 d’oro e le restanti di argento e bronzo. Un bottino che arricchisce ancora di più il suo già cospicuo medagliere, e che soprattutto conferma la qualità delle sue collezioni, riconosciuta dai giudici internazionali come una delle migliori al mondo: le medaglie lo dimostrano. Il successo riportato dalla mostra di Napoli acquista maggiore importanza se si considera il numero degli espositori in gara: 2.800 di cui 1.200 provenienti da paesi stranieri (soprattutto dal Sud America, ovvero Brasile e Argentina, oltre alla Turchia) e 1.600 da quasi tutte le regioni italiane. Sono stati invece 23mila gli uccelli esposti al giudizio della qualificata giuria internazionale, composta da 101 giudici professionisti. Il riconoscimento di Napoli, per il mondo dell’ornitologia, più vasto di quanto si possa immaginare, non costituisce però una novità per il civitanovese. Il palmarès di Giorgio Valentini, infatti, è tra i più ricchi in assoluto in Italia e nel mondo, e ogni mostra lo conferma. Certo, però, che conquistare 35 medaglie in un colpo solo com’è successo nel meeting è un vero e proprio exploit.

Giuliano Forani