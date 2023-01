Valentino Pirro spegne 100 candeline: Il saluto di Malaisi: "Fu prigioniero in Germania"

"Al Ristorante Due Cigni di Montecosaro, abbiamo festeggiato un nuovo centenario, Valentino Pirro, che è stato prigioniero – per il lavoro coatto – in Germania per due anni. E’ stata non solo la festa di una famiglia, ma di tutta la comunità di Montecosaro, perché non si tratta solo di un nuovo centenario registrato dalla nostra anagrafe, ma dell’ultimo dei reduci". A dirlo è il sindaco Reano Malaisi, che ha espresso al concittadino e ai familiari tutta la propria ammirazione per la tenacia e mitezza del loro capostipite. Presenti i figli Giorgio e Giordano, nuore e nipoti, nonché il presidente dell’Ancr Albino Mataloni, assieme a Giorgio Gobbi e ad altri esponenti dell’associazione patriottica. "Il nostro Valentino è stato costretto a fare i lavori forzati (coatti) in Germania, come è capitato a molti italiani in tempo di guerra. E poi si è trovato non solo prigioniero – ha aggiunto Malaisi –, ma anche sotto i bombardamenti degli alleati, senza più cibo, con altri compagni di sventura. Pertanto mi ha fatto particolarmente piacere testimoniare, con la mia presenza, la vicinanza di tutta la comunità".

Ennio Ercoli