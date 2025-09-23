Valentino Rossi in pista a Corridonia

Corridonia (Macerata), 24 settembre 2025 – Nuova tappa di Valentino Rossi sulla pista di Corridonia. Per il “Doctor” infatti non è la prima volta sull’asfalto del circuito Cogiskart di via Crocifisso e in questa occasione ha “girato” insieme” con altri suoi colleghi del calibro dell’ex pilota motociclistico australiano Casey Stoner, vincitore del campionato del mondo in MotoGp nel 2007 con Ducati e nel 2011 con Honda, poi con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, detentore di tre titoli mondiali: nel 2018 in Moto2 e nel 2022 e 2023 in MotoGp.

Nel circuito hanno anche preso parte i centauri cresciuti nella VR46 Riders Academy ovvero: Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Andrea Migno e Celestino Vietti. Valentino Rossi era stato avvistato al kartodromo lo scorso gennaio, quando dopo poco era diventato papà bis, ma da anni il campione delle due ruote, nove volte iridato, spesso e volentieri si reca in terra maceratese per mettersi alla guida del kart griffato con il suo storico numero 46. Non è passato quindi inosservato il furgone con il logo dell’Academy all’ingresso del tracciato gestito dalla famiglia Corradini (che più volte ha ospitato campioni nell’impianto).