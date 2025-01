Valentino Rossi si diverte sulla pista di Corridonia, il neo papà bis sui go-kart 125

Macerata, 19 gennaio 2025 – Anche da neo papà bis, Valentino Rossi non abbandona di certo la passione per la velocità e oggi è tornato a divertirsi con i go-kart 125 sulla pista di Corridonia. Il “Doctor” non era nemmeno solo, l’impianto di via Crocifisso ha calato un gran poker, hanno “girato” in pista infatti pure Bezzecchi, Morbidelli e Migno. Tutti centauri cresciuti nel VR46 Academy (Migno nell’ultima stagione come analista) che, nonostante la giornata freddissima si sono recati al CogisKart ed hanno corso da mezzogiorno, a quanto sappiamo divertendosi molto proprio in virtù del tracciato bagnato.

Per la famiglia Corradini che gestisce il circuito un altro pomeriggio speciale, gratificante anche se non semplice poiché parecchi appassionati avevano visto transitare per la città il furgone con il logo dell’Academy e decine di fans si sono recati nella struttura spingendo per entrare. Tanta la voglia di ammirare dal vivo Rossi e gli altri al punto che qualcuno dei più perseveranti è riuscito a strappare una indimenticabile foto ricordo. Il MotoMondiale 2025 scatterà dal 28 febbraio e vedrà Bezzecchi e Morbidelli di nuovo protagonisti in MotoGp, il primo da neo pilota dell’Aprilia (che ha ingaggiato il campione del mondo Martin), mentre il secondo guiderà la Ducati del Vr46 Racing Team.