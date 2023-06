Valfornace, al via il cartellone estivo con concerto e torneo di burraco

Al via il cartellone estivo di Valfornace. Si parte questa sera, alle 21.15 nella chiesa di San Giusto a San Maroto (Pievebovigliana), con il concerto "Paradiso" del coro americano "Ghostlight" di New York. La serata è organizzata in collaborazione con il Coro Monti Azzurri e il Coro polifonico città di Tolentino. Domani torneo di burraco in piazza Vittorio Veneto, dalle 21, a cura dell’associazione asd Veregra Burraco. Questi sono soltanto i primi di una serie di appuntamenti, fino al 24 agosto. Le iniziative sono promosse dall’amministrazione in collaborazione con la Pro Pieve, la Pro Loco di Fiordimonte, il Moto Club e la società di calcio Asd Pievebovigliana 2012.