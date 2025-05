Valfornace e il ciclismo, dal Giro Italia alla GF dei Sibillini

Valfornace ha salutato il Giro d’Italia e ora si prepara alla Gran Fondo dei Sibillini. Lungo le vie di Pievebovigliana, sabato scorso, un toccante messaggio ha salutato la carovana rosa: "Feriti dal sisma ma vivi di coraggio". L’amore per il ciclismo e la voglia di rinascita non si fermano. Il Comune è già proiettato verso un altro importante evento: la Gran Fondo dei Sibillini, in programma per domenica 8 giugno, giunta alla sua 34esima edizione. Il sindaco Massimo Citracca, affiancato dal vicesindaco Ivan Cecola, ha accolto con entusiasmo gli organizzatori, in particolare, Maurizio Giustozzi, presidente Acsi Macerata, ed Enzo Giustozzi, presidente Nuova Sibillini, oltre a storici promotori del ciclismo locale come Mario Cartechini, Egidio Brilloni, Lanfranco Passarini, Antonio Romagnoli e Alberto Avi. La formula "Ciclismo & Turismo" invita tutti i ciclisti, di ogni livello, a salire in sella, con i "SenzaFretta" a fare da apripista con la loro andatura tranquilla e sorridente.