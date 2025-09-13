Vallebona in tilt: "Serve il parcheggio, gli studenti aumentano. E la navetta non basta"

"I numeri a Scienze della formazione stanno aumentando. Siamo organizzati bene per accogliere i 445 iscritti al test d’accesso. In 350 entreranno. Voglio ringraziare la polizia locale, noi abbiamo predisposto un servizio navetta da Piediripa, ma è frustrante il fatto di non avere un parcheggio per cui abbiamo un accordo con Intermesoli, che dovrebbe accelerare sui tempi". Il rettore Unimc John McCourt esprime soddisfazione per i crescenti numeri del dipartimento di Vallebona, ma sottolinea anche come il problema parcheggi "rende difficile gestire gli spazi. Le persone, studenti, personale e residenti dell’area - racconta il rettore - si arrabbiano con noi. Per il parcheggio, che dovrebbe essere nelle immediate vicinanze del polo, c’è un accordo tra il Comune e l’imprenditore per la consegna del terreno. L’appello che faccio è di fare in fretta, le persone sono esasperate, la storia va risolta. Lo scorso anno il trasporto per questa zona è stato potenziato nelle ore di punta, ma il servizio resta insufficiente. Una città che vive grazie alla presenza di 10mila studenti deve mettere a disposizione un servizio adeguato, e magari gratuito. Gli studenti vanno su e giù dalla città a piedi, non è accettabile". A livello di numeri, McCourt spiega che "fuori dalla struttura abbiamo 170 posti auto, più una cinquantina di posti in giro per la zona; con il nuovo parcheggio dovrebbero aggiungersene 180, un bel salto avanti". Juri Meda, presidente della commissione per il test d’accesso al corso di Scienze della formazione primaria e docente del dipartimento, spiega che il boom "è negli anni in continuità, lo standard è elevato. I risultati saranno pubblicati attorno al 17 ottobre. Per la logistica - spiega Meda - la situazione avrebbe potuto essere anche più caotica. Abbiamo lavori per ingrandire il dipartimento visto il grande aumento di iscrizioni negli ultimi anni. Per il test la polizia locale sta dirigendo il traffico e coordinando le operazioni, indicando ai candidati dove parcheggiare. Il servizio navetta attivato permette di parcheggiare a Piediripa e di essere portati qui comodamente, per poi tornare allo stesso modo alle macchine a fine prova. Con la fermata del treno che abbiamo da qualche tempo e che serve gli studenti durante tutto l’anno contiamo su un buon servizio. Da un punto di vista di spazi per la prova - aggiunge Meda -, abbiamo 14 aule, tutte connesse in contemporanea. Da una di queste trasmettiamo le istruzioni. I candidati hanno a disposizione 90 minuti per 80 domande a risposta multipla, 40 tra logica e comprensione del testo, 20 relative all’area umanistica e altre 20 di area scientifica. Con un certificato si ha diritto ad un tempo aggiuntivo; anche questo marca l’attenzione che Unimc dà all’inclusività. È uno dei nostri caratteri distintivi". Il dipartimento ha la larghissima parte studentesca composta da donne, gli uomini sono appena il 10% e si tratta, oltretutto, di un dato in crescita. Moltissimi iscritti, tra uomini e donne, vengono dal liceo delle scienze umane, ma anche dal classico e dal linguistico. Tante e tanti vengono dalle province di Macerata, Fermo e Ancona, ma anche da Puglia, Abruzzo e Umbria.