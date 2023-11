Vallicelle: soluzione che evita un ulteriore consumo di suolo

"È stata studiata una soluzione per evitare ulteriore consumo di suolo nella ricostruzione del quartiere, il più popoloso di Camerino prima del terremoto". La struttura commissariale spiega l’ordinanza su Vallicelle, approvata all’ultima cabina sisma. "Viene consentita la delocalizzazione di quegli edifici che ne abbiano necessità sia in altri edifici agibili sia in edifici inagibili ma che possono essere ricostruiti, fermo restando che prima bisogna acquisire i contributi alla demolizione – prosegue lo staff del commissario Castelli. Per acquistare l’edificio o unità immobiliare dove delocalizzare servirà l’unanimità dell’assemblea condominiale". "Un provvedimento specifico per superare le criticità" commenta il governatore Francesco Acquaroli. "L’ordinanza rientra nella vasta semplificazione che stiamo realizzando al fine di velocizzare la ricostruzione - aggiunge il commissario Guido Castelli (nella foto) -. Camerino è un centro strategico per il territorio marchigiano, dobbiamo dunque compiere ogni sforzo per riconsegnarlo alla sua comunità".