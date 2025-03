Valorizzare e promuovere le eccellenze. Anche Macerata tra gli stand di Tipicità

Uno stand del Comune di Macerata a Tipicità Festival 2025 di Fermo per promuovere la manifestazione "Evo - I linguaggi della tipicità", in programma in città nel mese di ottobre. Presenti anche le Pro loco di Macerata e Villa Potenza con le prelibatezze del territorio. "Evo – I linguaggi della tipicità" è arrivata quest’anno alla 5ª edizione: parte del Grand Tour delle Marche, ha come finalità la realizzazione, a Macerata, di un progetto teso alla valorizzazione dell’enogastronomia e del turismo. "Un appuntamento che rappresenta la prima tappa di avvicinamento alla 5ª edizione di Evo - hanno detto il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alle Attività produttive, Laura Laviano -. Per la prima volta siamo tra i Comuni partner di Tipicità Festival, con uno stand più ampio come luogo di condivisione accanto a Unimc, Unicam e l’istituto Agrario di Macerata".