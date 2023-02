È stata posticipata a giovedì la data di scadenza per la presentazione delle domande al "Corso di formazione per la valorizzazione territoriale". Si tratta di un ciclo di lezioni che inizierà a fine febbraio e avrà la durata di tre mesi. Prima dell’inizio del corso si effettuerà una selezione dove verranno ammesse solo 20 candidature di giovani tra i 15 e i 35 anni. Il progetto è promosso dal Comune di Montecassiano con l’Anci e coinvolge anche i comuni limitrofi di Treia, Montefano, Appignano, Montelupone e Recanati. Nell’ambito del progetto verranno realizzati degli itinerari attraverso un lavoro di gruppo, orientato a sviluppare prodotti per la fruizione turistica. Il corso si terrà a Montecassiano, nei locali del Centro socio educativo in via La Malfa.