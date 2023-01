"Valorizzare le risorse territoriali" Corso dedicato ai pacchetti turistici

Sono aperte le iscrizioni al "Corso di formazione per la valorizzazione territoriale", un’iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. Il percorso formativo, che durerà tre mesi, inizierà venerdì 24 febbraio, ma per iscriversi c’è tempo fino al 4 febbraio. "Itinerari in Comune" rappresenta un percorso formativo inclusivo e partecipato, centrato sulla valorizzazione delle risorse territoriali di Montecassiano e dei comuni limitrofi. Gli itinerari realizzati dai beneficiari con lavoro in gruppi costituiranno la base da cui muovere per lo sviluppo di un prodotto per la fruizione turistica del territorio. Verranno organizzati eventi co-gestiti dai giovani e dedicati al test degli itinerari che vedranno il coinvolgimento dei soggetti interessati, come cittadinanza e imprese locali. Il risultato sarà la realizzazione di percorsi turistici ("pacchetti") già pronti per essere fruiti dai potenziali turisti e che verranno ufficialmente presentati in un evento finale aperto al pubblico. "Si tratta di un’occasione unica per contribuire alla valorizzazione del proprio territorio – spiega il sindaco Leonardo Catena –, attraverso un percorso formativo altamente pratico e coinvolgente. Grazie al coinvolgimento dell’Università di Urbino Carlo Bo i partecipanti acquisiranno competenze di marketing e comunicazione turistico-territoriale e potranno applicarle direttamente nella costruzione del "prodotto". Sperimenteranno dinamiche di co- progettazione, di team-work e di project management, utili in tutti i contesti professionali". I destinatari del progetto, completamente gratuito, sono giovani tra i 15 e i 35 anni, in totale saranno selezionati 20 partecipanti. Il corso si terrà a Montecassiano nei locali del centro socio-educativo in via La Malfa, tra febbraio e maggio, le lezioni (con orario dalle 14.30 alle 18.30), si terranno nei pomeriggi di venerdì. Il bando è disponibile sul sito del Comune.