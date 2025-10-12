Valorizzazione dei parchi archeologici, confronto in Croazia

Si è concluso a Kaštela, in Croazia, il quarto incontro di Archaeodigit, progetto che vede Macerata come Comune capofila. L’evento ha rappresentato un momento strategico per la condivisione dei primi risultati archeologici progettuali e per il rafforzamento della rete di cooperazione transfrontaliera finalizzata alla valorizzazione dei parchi, tra cui spicca l’area di Helvia Recina, in territorio maceratese.

"Tre giorni di scambi e confronti ci hanno permesso di riflettere su come pensare a uno sviluppo reale e sostenibile della nostra area archeologica – commenta l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta –, che auspichiamo possa diventare un ecosistema culturale vivo e dinamico". Durante le tre giornate si sono svolte visite di studio, sessioni tecniche incentrate sulla digitalizzazione e promozione delle aree archeologiche.

"Mettiamo la nostra esperienza al servizio di Archaeodigit, contribuendo alla costruzione di uno storytelling in grado di valorizzare l’identità locale e promuovere Helvia Recina in una rete culturale e turistica ampia e integrata", ha dichiarato Andrea Agostini, presidente della fondazione Marche cultura. Roberto Perna, professore di archeologia classica a Unimc, ha evidenziato che "Archaeodigit pone al centro della sua azione la pianificazione strategica per lo sviluppo turistico dei parchi archeologici".