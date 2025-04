Valorizzazione dell’area Helvia Ricina, via al Local Hub

Partite le attività del Local Hub, gruppo di lavoro nato all’interno del progetto Archaeodigit con la finalità di valorizzare l’area archeologica Helvia Ricina. Il prossimo incontro sarà il 29 aprile. Dopo una presentazione del progetto a cura dell’assessore Katiuscia Cassetta, si è entrati nel vivo lasciando la parola ai protagonisti. Presente come partner Unimc con Fabiola Falappa e il professore Roberto Perna. Sono state illustrate ai partecipanti le opportunità che offre la redazione di un piano di gestione all’interno di un’area archeologica, il ruolo della cittadinanza nella sua elaborazione ed è stato presentato come esempio quanto realizzato nell’area di Urbs Salvia, rappresentata dalla direttrice Sofia Cingolani. All’incontro ha partecipato anche la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con Cecilia Gobbi. La fondazione Marche cultura è intervenuta con Daisy De Nardi e Tania Torresi per valorizzare il turismo e sono stati illustrati progetti green da parte dell’assessore Paolo Renna. Sono poi intervenute le prime associazioni aderenti al Local Hub che hanno condiviso idee e suggerimenti per migliorare l’area. Presenti Pro loco di Villa Potenza, Corale Helvia Ricina, Nati per Leggere, L’orologio, Ist. San Giuseppe, Italia Nostra, Amanuartes, soc. coop. Archeolab, Lama, Amici dello Sferisterio, Rete Museale Alta Valle del Potenza.