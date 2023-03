"Valorizzazione impianti, fatti negli ultimi anni investimenti di 4 milioni"

"Negli ultimi due-tre anni abbiamo fatto investimenti di circa 4 milioni di euro per la valorizzazione degli impianti sportivi. Grazie a tecnici competenti, partecipiamo ai bandi e risultiamo sempre fra i primi per la qualità dei progetti presentati. Non ci fermiamo. Stiamo investendo altri 4 milioni per spazi aggregativi e residenza". Il rettore Unicam Claudio Pettinari ha evidenziato come nel corso del tempo siano state investite molte risorse: "Riteniamo che lo sport costituisca un momento fondamentale per la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti". "Potremo ospitare, nei nostri innovativi e funzionali impianti, oltre 3000 atleti e 1000 accompagnatori, che saranno accolti per tutta la durata dei campionati negli alloggi universitari (inclusi mense, collegi e foresterie) messi a disposizione dall’Erdis", ha aggiunto ringraziando in particolare gli studenti Unicam che usciranno a giugno proprio per lasciare il posto libero. "Siamo fra i primi atenei in Italia per ’Dual Career’ con la doppia carriera di 33 studenti-atleti e 26 borse di studio – ha ribadito Pettinari –. I nostri impianti sportivi sono un punto di riferimento per tutta l’area montana e la notte del sisma ospitarono anche tante brandine. Siamo aperti a tutti". E lo stesso Pompeo Leone, segretario generale FederCusi, ha detto che le strutture, alla riunione tecnica, hanno "passato l’esame con lode".