Valorosi protagonisti dell’inclusione

Saranno protagonisti, a Siviglia, gli attori diversamente abili della compagnia portorecanatese Ubo Teatro, diretti dal regista Michele Salvatori. Infatti, insieme all’associazione"Culturarte 41010", presieduta da Luis Miguel Rodriguez Luna, si sono aggiudicati il progetto Erasmus+, dal titolo "El Teatro como herramienta de integracion", finanziato dall’Agenzia nazionale spagnola per la gioventù. E questa collaborazione ha così dato vita al "Festival internacional de teatro integrado Valle del Guadalquivir", che si terrà a Siviglia dall’8 ottobre al 17 dicembre e ospiterà artisti provenienti dall’Italia, dalla Spagna, dall’Africa e dell’America del Sud. Nello specifico, gli attori della compagnia portorecanatese Ubo Teatro andranno in scena domenica 26 novembre nel teatro La Sala, al centro di Siviglia, con il loro spettacolo di "Intrecci amorosi" e indosseranno magistralmente le maschere della Commedia dell’Arte, coinvolgendo il pubblico nelle vicende di valorosi capitani, folli innamorati e servi ingenui. In un crescendo carico di malintesi, si creerà un complesso sistema di messaggi, risposte ed interferenze, che daranno vita a storie ricche di doppi sensi, intrighi amorosi e virtù acrobatiche. Raggiunto l’apice e le estreme conseguenze della situazione, tra la grande confusione generale e la disperazione degli innamorati, tutto si aggiusta, più per caso che per volontà dei personaggi. Gli ingredienti principali dei quattro canovacci saranno comicità e ritmo a colpi di maschera. Va ricordato che Ubo Teatro è un’associazione di promozione sociale che sin dal 2005 propone attività, corsi di formazione e progetti professionali di teatro e teatroterapia in diversi ambiti nel sociale: carceri, centri per disabili, comunità per minori e tossicodipendenti, case di riposo, centri psichiatrici, poi scuole di ogni ordine e grado. E la mission è di mettere al centro la "diversità" e di considerare le differenze dei singoli individui, tra genere, abilità, etnia e cultura una ricchezza, una varietà di possibilità, per offrire a tutti le stesse opportunità. Nasce così una compagnia formata da attori con e senza disabilità. Ubo Teatro è stato in passato selezionato al Festiferenti di Correggio, al Festival Il Giullare di Trani, alla rassegna Attori Diversamente Attori di Cagli e al Festival Tespi: un crocevia di teatro, scuola, sociale e formazione di Jesi. Oltre a collaborare con l’Università Politecnica delle Marche e con l’Università di Macerata, occupandosi principalmente di formazione in "Teatro Integrato" e "Teatro Ragazzi".

Giorgio Giannaccini