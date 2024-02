"Valpotenza, basta litigi. Si lavori per la nuova strada"

"La politica lavori assieme per realizzare la Valpotenza, basta muro contro muro". È l’appello lanciato da Confartigianato, che si augura che le divergenze politiche vengano appianate per la realizzazione di un’arteria indispensabile per il territorio. "Le divisioni sull’argomento – è il ragionamento – rischiano di far perdere un’occasione. Una sconfitta per tutti". Per Confartigianto è "positivo che si sia creato un dibattito, perché vogliamo che questa infrastruttura resti tra i primi punti all’ordine del giorno ma il "muro contro muro" non è utile. Speriamo che torni ad esserci un dialogo costruttivo e condiviso tra tutti i soggetti interessati, lasciando da parte contrapposizioni che in questo momento sono deleterie".

Quanto all’incontro con il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, "in quella sede – ricorda Confartigianato – sono arrivate dichiarazioni che meritano tutta la nostra attenzione: vigileremo – è la conclusione – affinché si traducano in azioni che portino la nostra provincia ad arricchirsi di un prezioso tassello per una migliore viabilità del territorio".