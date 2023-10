Vandali ai bagni pubblici. Ora il Comune corre ai ripari

Dopo i ripetuti atti vandalici contro i bagni pubblici di via Bramante, l’amministrazione di Porto Recanati guidata dal sindaco Andrea Michelini (nella foto) ha istituito un servizio di apertura e chiusura quotidiana di quei locali, per cercare di limitare i danni. Infatti, più volte la gettoniera posta all’entrata era stata scassinata e aperta da balordi, che si erano presi i pochi spicci custoditi all’interno. Mentre ad agosto una 14enne si era tagliata entrambe le mani, per via di un lavandino che avrebbe ceduto. E così, in una determina, l’incarico è stato assegnato all’associazione "Passo dopo Passo", per 1.400 euro. Nell’atto, viene messo nero su bianco che "dopo l’esecuzione di tutte le opere, è stato aperto un ulteriore bagno pubblico, in via Bramante e che occorre provvedere, anche per questa struttura, alla sua pulizia quotidiana". Tuttavia "oltre alla pulizia è necessario, almeno per qualche mese, la sua apertura e chiusura manuale, in considerazione del fatto che la gettoniera installata esternamente e necessaria per l’apertura della porta e la fruizione del servizio, è stata danneggiata e deve essere sostituita".