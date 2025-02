Vandali al campetto, caccia ai responsabili

Reti delle porte da gioco divelte e sporcizia lasciata abbandonata sulle panchine intorno l’impianto. Ecco come era conciato ieri il campo da calcio a cinque del rione Beati, a Corridonia, vittima delle bravate di qualcuno che probabilmente non aveva di meglio da fare che danneggiare un bene a servizio della comunità. Tra l’altro il campetto quasi un anno fa era stato interessato da lavori di restyling finanziati dal Comune di Corridonia, che avevano portato una rinnovata linfa vitale all’intero quartiere e nel concreto, infatti, l’impianto sportivo è diventato un punto di riferimento per giovani e giovanissimi.

Ora ci sarà da capire come risalire all’identità di coloro che si sono resi protagonisti in negativo di questi atti vandalici. "La maleducazione e i comportamenti irrispettosi di pochi negano all’intera comunità l’opportunità di fruire di spazi di aggregazione curati e gratuiti, a spese dei cittadini – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Quasi incomprensibile la totale mancanza di senso civico e l’incuria verso il bene comune che si manifestano con simili atti. Quella di mettere a disposizione aree giochi, strutture sportive e aree di aggregazione è una strategia nella quale crediamo fermamente e non faremo marcia indietro, anzi – ha sottolineato ancora –. Giovani e vandali non sono sinonimi e noi crediamo nei giovani, con inguaribile ottimismo. Ora il campetto dei Beati è chiuso con lucchetto, purtroppo, ma confidiamo che le telecamere possano restituire una ricostruzione dell’accaduto per poter agire di conseguenza".

L’intenzione dell’amministrazione comunale dunque è di identificare i responsabili dei danneggiamenti e chiamarli a rispondere delle loro azioni, commesse a danno della collettività.

Diego Pierluigi