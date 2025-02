Vandali al campo da calcio, l’opposizione: "Punire i responsabili"

"Basta demagogia, serve giustizia". Ad alzare la voce sono i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" dell’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. Intervengono dopo quello che è successo al riqualificato campo da calcio a cinque del rione Beati, dove ignoti hanno vandalizzato le porte di gioco e lasciato sporcizia abbandonata ovunque. Ora sono al setaccio le telecamere del quartiere per ricostruire quanto accaduto.

"Ancora una volta, ci troviamo a commentare atti vandalici che colpiscono i beni pubblici, finanziati con le tasse di tutti – tuona l’opposizione –. Ancora una volta la risposta dell’amministrazione è priva di azioni concrete. Non ci accontentiamo di frasi fatte e non servono appelli generici al senso civico ma responsabilità e conseguenze: chi ha danneggiato deve pagare. Basta chiudere gli occhi di fronte ai colpevoli come avvenuto tempo fa per gli spogliatoi dell’ex Enaoli, basta con la solita gestione a ‘tarallucci e vino’". Il riferimento è quando nell’estate 2023: il campo sportivo ex Enaoli finì nel mirino di un gruppo di vandali minorenni, i quali misero a soqquadro gli spogliatoi, arrivando a sradicare una porta e a sfondare una parete di cartongesso.

"Il rispetto per il bene comune si tutela con i fatti, non con la retorica da lezioncina impartita – sottolineano - L’amministrazione dimostri con azioni reali che la legge è uguale per tutti. Perché se a pagare saranno solo i cittadini onesti, allora il vero problema non sono i vandali, ma chi permette loro di restare impuniti".

Diego Pierluigi