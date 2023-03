Vandali alla palestra Feba: luci fuori uso

di Mario Pacetti

Un atto vandalico perpetrato nella notte tra sabato e domenica scorsi ha mandato in tilt l’impianto elettrico della palestra di Civitanova Alta dove gioca le sue partite la Feba Basket, in via del Tirassegno. Qualcuno ha spaccato il vetro della centralina esterna che sovrintende al sistema d’allarme, facendo interrompere automaticamente il flusso della luce dentro e fuori la struttura. Quando (erano le 9 del mattino) il patron della Feba, Elvio Perini (nella foto), s’è recato nella palestra per un giro routinario ha udito l’allarme acustico (è "ovattato", diffondendosi solo negli ambienti interni) e, fatto un giro del perimetro, ha capito dove si trovava l’"inghippo" e perché non era possibile accendere la luce. Né c’era modo di riattivarla al volo con un generico clic, essendo necessario l’intervento di un elettricista. "Fortuna ha voluto – dice Perini – che mi recassi lì di mattina e che abbia trovato subito un tecnico disposto ad intervenire di domenica, ché altrimenti avremmo rischiato di non giocare la partita col Perugia in programma nel pomeriggio. Sono 12 anni che operiamo in quella palestra e di gesti vandalici ne ho visti parecchi. Ma l’ultimo della serie è stato il più grave: non sul piano economico ma per le conseguenze che avrebbe potuto produrre. Quella è una zona isolata, molto frequentata di notte da soggetti sbandati che poi lasciano in giro bottiglie vuote di birra e liquori, profilattici e "ricordini" vari. Per scoraggiare le loro periodiche escursioni all’esterno dell’edificio bisognerebbe piazzare qualche telecamera di sorveglianza in più (adesso ce n’è una sola, sul lato opposto al blitz) e installare una recinzione utile a farli girare al largo. Chissà se il Comune mi darà retta, prima o poi".