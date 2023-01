Vandali all’albero, rubati luci e addobbi

Si è chiuso con una brutta pagina il periodo delle festività natalizie per i commercianti di via Roma a Recanati dove da sempre l’allestimento realizzato lungo la caratteristica zona, a due passi da casa Leopardi, è particolarmente suggestivo. Da alcuni anni, nei pressi del cantiere di palazzo Antici-Mattei, che fu la dimora della mamma del poeta Giacomo, viene allestito un albero di Natale realizzato con dei pallets, luci colorate e grandi sfere rosse. "Dopo appena 10 giorni erano già spariti alcuni addobbi – denuncia Laura Zarelli a nome di tutti i commercianti della zona che da tempo si sono costituiti in comitato –, e poi è stata la volta degli addobbi rossi, delle sfere, che sono state rimosse e usate come palloni ed essendo di plastica avranno fatto anche rumore. Lungo via Badaloni ancora ci sono i resti che gli operatori non sono riusciti a rimuovere". Non è tanto il danno a far arrabbiare i commercianti quanto il gesto tanto che hanno deciso di denunciare sui social quanto accaduto: "Abbiamo riflettuto se rivolgerci alle forze dell’ordine o ai cittadini e abbiamo scelto la seconda opzione perché l’albero era stato realizzato per i cittadini e per tutti quelli che frequentano Recanati. Sapere chi sia stato renderebbe più lieve l’amarezza? Adulti mai cresciuti o ragazzi cresciuti male? In entrambi i casi il risultato è stato lo stesso per egoismo e per inciviltà avete rovinato un bene donato da un cittadino di Recanati e diventato bene pubblico. L’indifferenza di tutti i cittadini rispetto a questo gesto non ci è passata inosservata e quindi esortiamo tutti a lavorare sul vero senso di appartenenza e di senso civico che potrebbe renderci migliori".