"Vandali e spaccio al parco del Concilio"

di Asterio Tubaldi

Non è facile buttarsi alle spalle, con il nuovo anno, tutti i problemi, men che meno quelli che riguardano la nostra sicurezza. E la fine del 2022 è stata proprio l’occasione per dibattere in Consiglio la situazione del Parco del Concilio di Villa Teresa, vicenda sollevata dal consigliere di Fratelli d’Italia Simone Simonacci che ha parlato di "episodi di atti vandalici, spaccio e atti osceni in luogo pubblico che sono aumentati anziché diminuire". L’elenco, sullo stato di degrado e pericolosità del parco, descritto da Simonacci è lungo: "La rete che delimita l’area è stata recisa e i pali che la sostengono indeboliti permettendo il passaggio in un’area in cui ci sono sia i cavi della linea elettrica che la condotta di ventilazione del supermercato. In particolare, la linea elettrica è facilmente accessibile alzando i pannelli. I sostegni dei giochi sono traballanti, le viti arrugginite sono esposte, le funi quasi recise e le assi spezzate". Poi c’è il problema delle telecamere promesse e non ancora installate. "Erano previste da settembre – aggiunge ancora Simonacci – come la manutenzione dei giochi. Ma non si è visto nulla. Non è questa la città dei bambini e delle bambine? Eppure non sono state messe in sicurezza le aree dove ci giocano". Accoglie le osservazioni del consigliere il sindaco Antonio Bravi che ammette: "C’è un problema di sicurezza del parco per il quale abbiamo coinvolto la polizia locale e i carabinieri con sopralluoghi e controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne. È evidente che bisogna incentivare due tipi di canali, ovvero l’attività della parrocchia e il coinvolgimento dei giovani che frequentano il parco. Poi stanno già operando, in collaborazione con l’Asur, gli educatori di strada". Poi la risposta sul promesso aumento delle telecamere nell’area interessata. "C’è, ad oggi, un’unica telecamera che è, però, posizionata male e non riesce ad inquadrare il parco per l’individuazione e il riconoscimento dei soggetti che lo frequentano. Abbiamo, inoltre, incontrato difficoltà per il collegamento delle due nuove telecamere previste, per le quali è stato fatto già un impegno di spesa, ma la loro installazione, nei punti più idonei ad inquadrare l’intera area del parco, comporta alcuni scavi per mettere il palo e consentire il collegamento e la trasmissione delle immagini al comando della Polizia Municipale". Insomma, non sono previste in tempi rapidi l’installazione di altre due telecamere. "Ma come – replica Simonacci –. Sono anni che quella telecamera è posizionata male e nessuno sino ad oggi ha provveduto a girarla nel verso giusto? Io non ho parole".