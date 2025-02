Vandali in azione alla Pinetina. Danni nei garage e nel parco

Atti vandalici nel rione della Pinetina, nella zona sud di Civitanova. Qualcuno ha messo sottosopra gli spazi dei garage sotterranei di un condominio, vuotando gli estintori poi abbandonati nel parco antistante, dopo aver vandalizzato un lampione. Se le telecamere avranno colto qualcosa del blitz effettuato nel fine settimana, forse si riuscirà a dare un volto e un nome ai responsabili. Intanto, ieri tra l’erba c’era una bottiglia di gin, in barba all’ordinanza emessa dal Comune che vieta di bere alcolici negli spazi pubblici dopo le 22. Ma il parco della Pinetina la sera piomba nel buio: i lamponi non fanno abbastanza luce.

L’episodio ha spinto a un sopralluogo, ieri, il sindaco Fabrizio Ciarapica, con il comandante della polizia locale Cristian Lupidi, Elisa Scalabroni, responsabile del verde pubblico, e i tecnici dell’Atac con quali l’amministrazione sta valutando il potenziamento dell’illuminazione nella zona. "Non possiamo più tollerare che atti di inciviltà come questi restino impuniti – ha commentato il sindaco – e chi mina la sicurezza della città, chi danneggia il patrimonio pubblico ne deve rispondere. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini della video sorveglianza per individuare i responsabili. La città ha il diritto di essere sicura, i suoi beni devono essere rispettati e non lasceremo spazio a chi vuole compromettere questa tranquillità".

Infine un appello ai giovani: "Questa è la vostra città, rispettatela. Dimostrate il coraggio di essere responsabili".