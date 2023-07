"Vandali in azione alla scuola Tacchi Venturi"

di Gaia Gennaretti

Ancora atti vandalici alle strutture sportive del Tacchi Venturi. Nei giorni scorsi ignoti hanno danneggiato e sporcato il fondo sintetico del campo da basket utilizzato non solo dagli studenti delle scuole medie per le lezioni di educazione fisica ma anche dalle squadre sportive. A dare l’allarme è stato il direttore sportivo della Rhütten Basket, Guido Grillo, che ha scritto alcune righe sulla sua pagina Facebook: "Nonostante i ripetuti appelli via social, l’aver parlato personalmente con chi usufruisce del campo di basket del plesso Tacchi Venturi, i cartelli che sono stati messi all’ingresso, il mio impegno personale di controllare che la sera il cancello di ingresso alla palestra Toti Barone sia chiuso, continuano gli atti di inciviltà da parte di un manipolo di delinquenti". A trovare la brutta sorpresa è stato un gruppo di ragazzi del basket che si era recato al campetto per fare qualche tiro e allenarsi e hanno poi inviato le foto al loro allenatore: "Come Società Amatori Basket San Severino Marche gestisco le tre strutture del plesso, ma non mi posso accollare anche l’onere di andare a controllare chi, presumibilmente la notte, ha questi comportamenti incivili. Ci sono le telecamere (due sul palo della luce e una sulla parete della scuola) quindi sarebbe opportuno che, chi di dovere, faccia i controlli per individuare i balordi in questione – afferma –. Basterebbe prenderne in castagna qualcuno per poi far smettere tutti gli altri, anche perché presumibilmente sono adolescenti ai quali una bella strigliata non farebbe male. Tra l’altro sono anche poco intelligenti visto che pubblicano sui social le foto che certificano il fatto che stanno in posti dove non dovrebbe stare". Le pertinenze del plesso Tacchi Venturi sono state più volte prese di mira da ragazzini annoiati, qualche anno fa avevano preso di mira il pallone pressostatico a copertura del campo da basket e i nuovi spogliatoi, poi di ricevente erano state incendiate le sterpaglie che costeggiano il marciapiede di collegamento tra la palestra dell’istituto è la nuova scuola di via Lorenzo D’Alessandro rischiando di danneggiare anche il ponte in legno, e ancora imbrattamenti e abbandono di rifiuti tra cui siringhe.