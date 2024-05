Vandali in azione dopo gli Aperitivi. Bandiere sparite e danni in centro

"È un peccato assistere alle mancanze di rispetto che colpiscono gli investimenti dei negozianti". Queste le parole piene di rammarico di Amedeo Patrassi, titolare del negozio Bulli&Pupe in corso Matteotti, in centro storico a Macerata. Al suo consueto arrivo per l’apertura del negozio, ieri mattina, Patrassi ha osservato nell’adiacente vicolo Consalvi i risultati dei danneggiamenti della notte precedente, tra vasi capovolti e specchi decorativi scheggiati. Il vicolo era stato addobbato e preparato in vista delle tre serate degli Aperitivi europei, risultando però bersaglio di atti vandalici già dopo la prima nottata di festeggiamenti. "Hanno rubato tutte le bandiere dei paesi europei affisse al muro, rotto alcuni degli specchi già presenti nel vicolo, capovolto e spostato i vasi all’entrata – spiega Patrassi –. Avevamo notato qualche danno già un paio di giorni fa, ma ieri mattina in particolare, quando sono arrivato per aprire il negozio, ho visto quello che era successo". Un comportamento che si ripete quasi ogni giovedì durante le serate universitarie, ma che amareggia ancor di più per il mancato rispetto dell’investimento dei negozianti negli aperitivi. Continua Patrassi: "Dopo ogni giovedì notiamo dei danni, ma generalmente nulla di che. In questo caso, invece, è un peccato vedere come il nostro impegno per l’allestimento di una festa cittadina venga ridotto in queste condizioni, soprattutto per mano dei giovani. È un investimento che parte da noi negozianti e vorremmo fosse naturalmente rispettato da chi festeggia". Tra delusione e ironia Patrassi risponde affiggendo dei fogli con una scritta che invita gli irrispettosi a tornare anche nelle serate successive. Nessun inconveniente invece per la metà del vicolo Consalvi adiacente al bar Cabaret in via Gramsci. Laura Splendiani, socia del locale, dice: "Abbiamo avuto già esperienza negli anni precedenti di danni seguiti ai festeggiamenti, quindi abbiamo preventivamente tolto tutto, sia le bandiere che i tavoli o vasi sotto il vicolo. Abbiamo invece lasciato i nostri soliti tavoli davanti all’ingresso per i posti a sedere e non abbiamo avuto problemi".