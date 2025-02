Vandali in centro. Danneggiato il dehors, scatta la denuncia

"Il nostro dehors su via Gramsci è stato distrutto. Abbiamo denunciato la cosa ai carabinieri, si stanno acquisendo le riprese delle videocamere di sorveglianza". Paolo Perini, titolare del caffè Hab in centro a Macerata, racconta del danno subito dal suo locale la notte fra lunedì e martedì, quando il bar era chiuso. "Abbiamo chiuso lunedì a mezzanotte; martedì, aprendo, abbiamo trovato tavolini e sedie divelte, alcune sparite. Da regolamento dell’occupazione di suolo pubblico – specifica Perini –, tavolini e sedie vanno anche la notte tenuti fuori dal bar. Mi sembra strano che nessuno nel vicinato abbia sentito nulla di quello che può essere successo. Due tavolini sono stati rotti e tre sedie divelte, con altre quattro che sono scomparse. Pensiamo si sia trattato di una rissa, o che qualche ubriaco uscito da altri locali si sia divertito a fare danni. Abbiamo chiesto ai carabinieri, denunciando, di avere accesso alle videocamere di sorveglianza che sono su via Gramsci; servono proprio in casi come questo". L’occupazione di suolo pubblico, che i commercianti pagano al Comune, prevede che tavoli e sedie vengano lasciati all’aperto: "Li togliamo solo il martedì sera per far spazio al mercato del mercoledì – spiega Perini –, vengono poi riportati fuori quando le bancarelle smontano. I carabinieri hanno prontamente fatto rilievi quando li abbiamo chiamati, martedì". Perini, che è anche presidente dell’associazione commercianti Macerata, evidenzia che "sembra strano che nessuno attorno abbia sentito nulla, visto che quando c’è musica spesso ci sono molte lamentele. I tavolini in questione sono in plastica, ma costano 50 euro l’uno, è un danno anche economicamente non indifferente. Le telecamere di videosorveglianza servono proprio in casi come questo. Abbiamo denunciato l’accaduto, non lasceremo cadere la cosa".