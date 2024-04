Vandali in piazza incastrati dalle telecamere

Telecamere pienamente funzionanti in piazza Leopardi, a Recanati, tanto che hanno permesso di individuare gli autori dell’atto vandalico notturno denunciato dal commerciante Giovanni Meriggi ai danni della sua attività di gastronomia situata proprio in Piazza, davanti alla statua del poeta Leopardi. Atto deprecabile verificatosi nel periodo pasquale che ha portato alla scomparsa di vari arredi di sua proprietà che erano posizionati all’esterno dell’ingresso del suo locale. Mirco Scorcelli, assessore al commercio, assicura fa presente che proprio la presenza del sistema di videosorveglianza funzionante, e, in particolare, le immagini estrapolate dalla telecamera posta sulla Torre Civica, lato strada, che inquadra proprio il negozio, hanno consentito ai carabinieri di avere le informazioni utili per individuare i vandali. "Informiamo la cittadinanza – aggiunge Scorcelli – che le telecamere a oggi presenti nel territorio sono 88 e per eventuali mal funzionamenti o guasti sono soggette a continua manutenzione che avviene tramite la ditta Connesi Spa di Foligno con la quale abbiamo un apposito contratto annuale per un importo di 2.500 euro circa. Altre quattro telecamere sono in fase di installazione". Quanto all’atto vandalico gli arredi sottratti sono ritornati di nuovo in possesso del legittimo proprietario.