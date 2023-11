Vandali in via Carena, danneggiate le panchine

In via Carena danni all’arredo urbano. Le panchine nuove sono state ‘scalpellate’ da vandali, anche questo un effetto della mala movida che di notte, da queste parti - borgo marinaro - produce molestie notturne e danni a cose private e pubbliche. "Spaccano tutto quello che trovano, una volta sono le fioriere, un’altra le macchine, oppure le cassette della posta e stavolta è toccato alle panchine nuove", lamentano i residenti, ormai spettatori di un menage che li vede vittime di atteggiamenti violenti e arroganti da parte di masse di giovani che, il fine settimana, si radunano tra i vicoli del centro e spesso si sfogano sfasciando quello che trovano.

L’amministrazione comunale reagisce annunciando l’installazione di ulteriori telecamere nella zona, che però finora sono servite a poco perché gli episodi molesti aumentano senza che nessuno riesca a mettere in campo una strategia efficace per garantire a chi vive in questo quartiere tranquillità e sicurezza. Ma gli atti vandalici toccano anche altre zone della città, come ad esempio ai giardini di via Crivelli a Santa Maria Apparente dove qualcuno si è preso la briga di ammucchiare, una sull’altra, tre panchine al centro di un vialetto e lasciarle lì.