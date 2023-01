Vandali notturni in via Vela: rotti quattro specchietti

Contano i danni del passaggio dei vandali in via Vela. L’altra notte qualcuno si è accanito contro le macchine parcheggiate e ha scardinato gli specchietti retrovisori laterali, puoi gettati a terra. Almeno quattro le auto danneggiate. Ieri mattina brutta sorpresa per i proprietari, che ora dovranno andare dal carrozziere. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che chi vive in questa zona della città si trovo costretto a fare i conti con queste sorprese; è toccato alle macchine, ma in precedenza ai vasi, alle cassette delle poste, perfino alle caditoie. In questo caso nessuna responsabilità da parte della clientela della vicina discoteca Donoma, che venerdì sera era chiusa. Responsabilità di balordi che si sono divertiti in questo modo, probabilmente dopo aver alzato il gomito. Per i residenti della via e anche di altre zone della città una ‘tassa’ da sopportare e pagare perché servono a poco le telecamere contro gli eccessi del popolo della notte che consuma, si diverte, si ubriaca nei locali della città e poi prende a calci e pugni quello che incontra sulla strada del ritorno, all’alba. E chi invece se ne sta a casa, e la mattina dopo si alza e va a lavorare, paga le conseguenze.

Lorena Cellini