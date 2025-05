Vandali scatenati nella notte. Devastati lettini e ombrelloni: "Tanti danni, è sconfortante"

Vandali in azione sulla spiaggia dello chalet Hosvi di Civitanova, sul lungomare nord. Nella notte tra sabato e domenica si sono accaniti contro ombrelloni, lettini e sdraio dello stabilimento balneare, alcuni distrutti e altri gettati in acqua, e hanno provocato qualche migliaio di euro di danni. Tutto a ridosso del via alla stagione estiva. Gli inquirenti stanno lavorando sulle immagini del circuito delle video sorveglianza comunale. Sicuramente hanno agito in più persone e sono una trentina almeno le attrezzature rovinate. Lo stabilimento balneare aveva chiuso intorno alle 19.30 sabato sera. E ieri mattina i titolari si sono trovati davanti alla scena di devastazione. I vandali oltre ad essersi accaniti sulle attrezzature della concessione Hosvi hanno marginalmente danneggiato anche qualcosa nello stabilimento adiacente, il G7.

"Non abbiamo idea di chi possa essere stato, abbiamo chiuso abbastanza presto sabato e quello che è successo l’abbiamo scoperto poi la mattina. Stiamo ancora valutando i danni, ma parliamo di qualche migliaio di euro. Spero che attraverso le telecamere del Comune si possa riuscire a risalire ai responsabili. Certo, è sconfortante", dice Fiorella Fabrizi, titolare dello stabilimento Hosvi e presidente dell’associazione dei balneari Popolo Produttivo. Ha denunciato l’episodio al commissariato di polizia e ieri mattina, intorno alle 7.30, una pattuglia ha effettuato un primo sopralluogo sulla spiaggia che era stata attrezzata per offrire servizi ai bagnanti. Il problema delle scorribande notturne e dei vandali sul litorale purtroppo non è nuovo.