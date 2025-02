Vandalismi contro la sede dell’Anpi

L’Anpi di Civitanova indigesta a qualcuno che, badando bene a non farsi vedere, ha trovato il modo di fare dei dispetti contro l’Associazione nazionale partigiani, che da qualche tempo ha spostato la sua sede di Civitanova in via Mandela. Ignoti hanno strappato un manifesto e sfilato dai campanelli la targhetta posta al portone di ingresso ai locali, che si trovano nella palazzina studenti-anziani, al fianco della farmacia comunale, lì trasferiti per i lavori di ristrutturazione del comparto Trieste, dove si trovava la casa storica di Anpi. Sono gesti che vanno a colpire il simbolo della stagione della Resistenza e dell’antifascismo. "Il fatto è che il cancello della struttura resta aperto anche la notte e l’area è incustodita, quindi chiunque può fare quel che vuole senza essere visto. Non è la prima volta peraltro che troviamo il manifesto strappato o la bacheca che lo regge spostata. Sono dispetti, ma sono anche il segno dei tempi" commenta Francesco Peroni, presidente di Anpi Civitanova.

Sui fatti è duro il commento di Marsilio Marsili, componente del direttivo Anpi cittadino: "Abbiamo trovato staccato con uno strappo il manifesto posto su un tabellone all’ingresso della sede, dove gravitano anche altre associazioni, e abbiamo trovato staccato l’adesivo della stessa Anpi sulla tastiera dei campanelli. Chiaramente, se non è il gesto di un ignorante balordo è un atto gravissimo, da parte di chi non sopporta la presenza di una associazione che si impegna ogni giorno per la memoria della lotta antifascista e che ha contribuito al riscatto del Paese e all’avvento della Costituzione repubblicana in vigore da 1948".

Su quanto accaduto si esprime attraverso i social Giorgio Pollastrelli, esponente locale e provinciale della Lega, che solidarizza con l’Anpi e parla di "un gesto ignobile. È da condannare chi non ha rispetto verso chi rappresenta una parte importante dell’unità nazionale. Non bisogna mai offendere chi difende una idea – conclude l’esponente del centro destra –, anche se la si pensa in maniera diversa.

Amedeo Regini, di Anpi, non usa mezzi termini e commenta con "atto fascistoide" e sulla sua stessa linea è Giancarlo Giulietti, radici Pci, consigliere per diversi lustri sui banchi della sinistra civitanovese e oggi impegnato in progetti di solidarietà in giro per il mondo: "una atto vandalico di stampo fascista".

