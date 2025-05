Vandalizzata un’auto nella notte: sgonfiati tre pneumatici

Ha trovato la sua auto con tre gomme a terra. È successo domenica mattina in via Lotto, dove un residente ha vissuto un risveglio amaro. Il mezzo, una Fiat Bravo datata, era stato preso di mira da ignoti nella notte: un gesto che ha il sapore della provocazione o dell’intimidazione. Il protagonista della vicenda è un cittadino tunisino, da oltre trent’anni in Italia e ben integrato nella comunità. Nonostante il fatto non sia stato denunciato, l’uomo ha deciso di raccontare quanto accaduto attraverso i social, affidando alla rete la propria amarezza. "La cattiveria non ha limite" ha scritto, lasciando trasparire delusione e rabbia. Dal tono del messaggio si intuisce che potrebbe avere dei sospetti su chi sia il responsabile del gesto, anche se per il momento ha scelto di non fare nomi. Il fatto ha colpito anche i vicini, sorpresi da un episodio così inusuale in una zona tranquilla della città. A far pensare a un dispetto più che a un vero atto vandalico è la modalità con cui è stato compiuto il gesto: le gomme non sono state squarciate, ma sgonfiate. Un’azione che richiede tempo, precisione e un po’ di determinazione. È probabile che l’autore sia stato interrotto o abbia rinunciato a completare l’opera, lasciando intatta la quarta ruota.