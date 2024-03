Vanessa e i quarantenni non del tutto adulti

La coppia Vanessa Incontrada-Gabriele Pignotta è la protagonista della commedia "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?" in cui si ride tanto, ma si accendono anche molti interrogativi sul modo di vedere la vita. L’appuntamento è alle 21 di martedì al Lauro Rossi, mentre alle 18 nel foyer del teatro la compagnia incontrerà il pubblico per ’Gente di Teatro’. Gabriele Pignotta descrive il nostro contesto sociale con attenzione dal punto di vista umano e con enorme capacità comica ne declina vizi e virtù dipingendo il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

Incontrada, è uno spettacolo divertente ma fornisce anche spunti di riflessione. Quali sono gli interrogativi che si accendono negli spettatori dopo aver visto lo spettacolo?

"Vedono la nostra vita di tutti i giorni, la frenesia, il correre e non avere attenzioni verso gli altri perché siamo troppo presi dalle nostre cose e quando finalmente per una occasione, come in questo caso un funerale, ti rincontri nascono come delle nuove amicizie non perché non ci conoscevamo ma perché ognuno negli ultimi anni ha preso la sua strada".

La vostra appare come una coppia collaudata: quali ritenete siano i vostri punti di forza?

"La complicità tra di noi, parliamo la stessa lingua. Stimo molto il suo modo di scrivere, di fare il regista".

Cosa si impara con l’esperienza teatrale, che di certo è una vita da ‘girovaghi’ e nient’affatto comoda? E qual è la differenza con il cinema?

"Per quasi tre mesi viviamo a strettissimo contatto: viaggiamo insieme, arriviamo in teatro insieme, torniamo in hotel insieme. Quando si passa così tanto tempo con un gruppo di persone impari ad abbattere tutte le tue barriere e ad essere te stesso al 100%, ad ascoltare e a rispettare chi ti sta vicino, e a capire il significato della parola ’condivisione’. So che tutte queste cose sembrano scontate, ma posso assicurare che non lo sono. Quando si gira un film è diverso, perché i piani di produzione e i tempi sono scanditi in maniera diversa, quindi non sempre si instaura un rapporto così profondo con i colleghi".