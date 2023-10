Vannacci, presentazione e polemiche

Partiti, liste civiche del centro sinistra e associazioni culturali contro la scelta del sindaco e del presidente del consiglio comunale a partecipare, stasera, alla presentazione del libro dell’ex generale Vannacci ‘Il mondo al contrario’, alle 18 al cineteatro Cecchetti. L’invito a Ciarapica e Troiani "a impegnarsi, per il ruolo che rivestono, solo in attività e manifestazioni che rispecchiano il bene comune e l’interesse collettivo, evitando di confondere il prestigio e la responsabilità del loro alto ruolo istituzionale con manifestazioni di parte e persino faziose". Comincia così una lettera aperta firmata da associazione Donne di Mondo, Anpi Civitanova, Arcigay Comunitas Ancona, associazione Sted, associazione Centro Interculturale Italo-Peruviana a Civitanova, Movimento Dipende da noi, Ascoltiamo la città, gruppo consiliare ‘Per Civitanova’, Pd Civitanova, Futuro in Comune. La presenza di Ciarapica e Troiani all’iniziativa con Vannacci "contrasta – sottolineano – con il criterio di imparzialità istituzionale e manda il messaggio alla cittadinanza di un’inaccettabile parzialità, per cui sembra che sindaco e presidente del consiglio siano al servizio di un’ideologia di estrema destra fuori dal tempo ed estranea alla coscienza della stragrande maggioranza dei civitanovesi".

L’associazione Donne di Mondo emette una ulteriore nota per bollare Vannacci come simbolo "di ignoranza dei percorsi intellettuali, formativi e educativi che milioni di donne e di uomini hanno fatto e fanno per migliorare la propria esistenza e liberarsi da stereotipi e grette gabbie ideologiche dentro cui vorrebbero costringerli soggetti come Vannacci portatori di razzismo, sessismo, misoginia e omofobia". Quanto alle partecipazioni istituzionali all’evento "rappresentano solo chi condivide la limitatezza di orizzonti di Vannacci", chiudono.