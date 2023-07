"Vanno incentivati i treni per snellire il traffico"

"È una storia che si ripete. Bisogna prima di tutto ragionare su come diminuire il carico veicolare sulla 77". Il sindaco di Montecosaro, Reano Malaisi, fa presente che la Prefettura "prima dell’estate ha organizzato un incontro per fare il punto. Abbiamo chiesto di svolgere gli interventi solo di notte, ma il responsabile dei lavori ha addotto una serie di motivazioni spiegando che sarebbe stato difficile, dicendo che però avrebbero cercato di escludere ad esempio la settimana di Ferragosto e altri periodi in cui i carichi di traffico sono eccezionali". Malaisi sottolinea che, se tutti sono d’accordo sul fatto che le strade vanno sistemate e che i lavori di notte possono risultare difficili in alcuni punti, allo stesso tempo "va individuata una strategia per favorire modalità di trasporto verso il mare alternative all’auto privata. La superstrada sta sopportando un volume veicolare straordinario, basta un nonnulla e si crea il caos. Se, invece, si riuscisse a fare in modo che un 20 o 30 per cento delle persone in movimento nel weekend usi i mezzi pubblici, allora sarebbe un altro discorso. Come? Penso a navette gratuite o a biglietti del treni scontati o, ancora, a pacchetti estivi per famiglie. L’ideale sarebbe un bel treno comodo con cui si può tornare a casa dal mare anche verso le 21 o le 22". Lunedì "c’è stato anche in paese un aumento importante di veicoli: se c’è un blocco gli automobilisti escono dalla superstrada appena possono e il traffico si riversa sui paesi vicini".

c. g.