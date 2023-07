Varchi elettronici pagati con le multe

Sarà necessaria una spesa di poco più di 10mila euro per modificare la collocazione del controllo elettronico d’ingresso del varco di via 1° luglio che ora si trova fra il termine della strada e l’inizio di corso Persiani. Infatti già nel 2021 la Giunta aveva deciso, non attuandolo mai, però, sino ad oggi, di includere nelle disposizioni della ztl anche via Falleroni – e per questo è necessario lo spostamento del display e del meccanismo di controllo degli accessi – oltre che installare un simile varco elettronico anche a Porta Nuova. A dirlo è semplice, ma a farlo sono necessari diversi lavori e da qui la spesa preventivata necessaria per predisporre nuovi impianti elettrici e tecnologici e l’adeguamento di quelli già presenti. A lavorare saranno due ditte recanatesi: la Calcabrini Stefano impianti elettrici (5.490 la spesa totale preventivata a suo favore) e l’impresa Caporaletti Mauro che si occuperà di effettuare lavori edili di scavo e demolizioni, passaggio condotte, getto plinto, materiale edile e smaltimento degli inerti dietro il pagamento di un compenso lordo di 4.790 euro. L’impegno di spesa è finanziato con i proventi delle contravvenzioni elevate in base al Codice della strada: insomma saranno gli stessi automobilisti a pagare per essere alla fine controllati e sanzionati.

ant.t.