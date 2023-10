"Varco a mare: non c’è nulla di concreto"

Varco a mare "inconcepibile che, dopo tre anni e 500.000 euro circa impegnati per consulenza e progettazione, non sia mai stato messo a conoscenza dei cittadini il progetto, semplicemente perché ancora non esiste e non ha ancora un costo chiaro e una copertura finanziaria concreta". Da Dimitri Papiri (Kleos) critiche e accuse a quello che la giunta comunale definisce ‘Programma di riqualificazione ambientale, architettonica, paesaggistica di piazza XX Settembre e aree limitrofe con intervento di rigenerazione e rifunzionalizzazione del Varco a mare’.

"Di fatto - sottolinea Dimitri - e con ulteriori spese tecniche per progettisti, dopo tre anni e nessun progetto, le uniche opere che partono nell’area tra il 2022 e il 2023 sono due collettori fognari e lo spostamento della cabina Enel per un totale di 490.000 euro". Per Papiri "la parte più incredibile è che l’opera ha la caratteristica essenziale di violare tutte le leggi possibili e immaginabili. Nessuno ha contezza di costi quantificati e affidabili visto che, negli atti obbligatori e ufficiali, la nuova piazza nel 2020 aveva un valore sconosciuto, nel 2021 valeva 3.300.000 euro, 10.000.000 euro nel 2022, nel 2023 aveva un costo di 9.400.000 euro e con la variazione di bilancio che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare martedì costerà 11.199.997 euro, senza che ancora esista un livello minimo di progetto". Più grave, a suo giudizio "che la nuova piazza XX Settembre, che nelle sue fluttuazioni passa in tre anni da 3.300.000 a 11.199.997 euro, non sia mai stata finanziata realmente il che renderebbe inammissibili e improcedibili le delibere di riferimento e nulle le determine dirigenziali attraverso cui sono stati contrattualizzati incarichi, appaltati lavori e già pagati oltre 346.000 euro a professionisti e aziende".

"Infine - conclude il suo intervento Dimitri Papiri di Kleos - inquietante è che, nel silenzio generale della politica cittadina e delle istituzioni, tutto avviene in un compendio di espedienti per aggirare norme e documenti obbligatori di programmazione, previsione e rendicontazione totalmente incoerenti, errati, irregolari con riflessi nefasti sulla validità e credibilità dei programmi triennali delle opere pubbliche e dei bilanci dell’ente comunale preposto alla guida della città".