Varco sul mare, appaltati i lavori. Pipponzi e Paci vincono la gara

Varco sul mare, sarà la Pipponzi Srl a realizzare i lavori di riqualificazione dell’area. L’impresa civitanovese ha vinto la gara di appalto che prevede la realizzazione a stralci dell’intervento. L’importo a base d’asta, per tre stralci su sei, era due milioni e 983.609 euro e a presentare la migliore offerta qualità-prezzo è stato il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Pipponzi (mandatario) e dalla Eredi Gerardo Paci Srl di Corridonia (mandante). Hanno ottenuto – come risulta dagli atti della stazione unica appaltante provinciale – un punteggio complessivo di 92,245/100, con ribasso economico del 12,01% e riduzione tempistica del 20%. Il tandem Pipponzi-Paci ha battuto la concorrenza di un mezza dozzina di società che hanno concorso all’appalto, tra queste anche la Eurobuilding. I

l progetto complessivo del Varco, approvato dalla giunta nell’agosto del 2023, sviluppa un costo totale di sei milioni e 700mila euro ed è diviso in sei stralci: il primo riguarda lo slargo centrale e la realizzazione di una fontana; il secondo l’attraversamento sul lato mare; il terzo la riqualificazione dell’area verde laterale nord; il quarto la riqualificazione del piazzale sul lato nord; il quinto la sistemazione dell’area verde sul lato sud; il sesto i servizi funzionali a sport e fitness. L’appalto assegnato impatta solo sugli stralci 1, 2 e 6. Termine di ultimazione dei lavori: 450 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il cantiere porterà la firma di una impresa che opera nel settore edile da settanta anni, e precisamente dal 1956, fondata da Flavio Pipponzi e portata avanti dai figli Paolo e Marco. In una sorta di continuità ideale opererà su quel comparto che la vide, già 20 anni fa, nel 2004, ultimare in sette mesi i lavori di ristrutturazione delle palazzine del Lido Cluana.

L’assegnazione dell’appalto per il Varco arriva quasi dieci anni dopo la demolizione dell’ex ente fiera, che nel 2016 liberò quello spazio, di circa 16mila metri quadrati. Alla progettazione del nuovo Varco ha lavorato lo studio Fima Engeneering di Osimo a cui il Comune dovrà versare una integrazione della parcella, perché l’importo dei lavori appaltati per i primi tre stralci risulta maggiore rispetto a quanto previsto: due milioni e 983.609 euro rispetto a un milione e 950mila euro stimati in fase di assegnazione dell’incarico e su cui è stato calcolato l’onorario, che ora dovrà essere adeguato. La parcella complessiva per i servizi tecnici sale quindi da 77mila a 106mila euro.

Lorena Cellini