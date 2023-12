Varco sul mare: apportati i ritocchi, può partire la riqualificazione

Arriva in Giunta il progetto di riqualificazione del Varco sul mare. La Soprintendenza dei beni culturali ha dato il via libera, non prima di chiedere alcune modifiche al piano iniziale, e stando alle stime dell’assessore ai Lavori pubblici, Ermanno Carassai, nel corso della presentazione di ieri mattina a palazzo Sforza, "i lavori potrebbero partire nella prossima estate". L’intervento ha un valore complessivo di 6,7 milioni di euro, che verranno prelevati dal bilancio comunale, e interesserà un’area di 18mila metri quadri: secondo le richieste della Soprintendenza, "verrà realizzato un corridoio verso il lungomare rispettando sempre lo stesso livello di superficie", quindi nella zona est verrà rimossa la rotonda di largo Paul Harris, mentre i totem inizialmente previsti saranno sostituiti dai giochi d’acqua. Rispetto al programma di partenza realizzato dal Politecnico di Milano, scompare anche il campo di acqua soccer "per motivi di sicurezza", mentre sul lato nord resterà invariato l’attuale parcheggio e a sud ecco un campo polivalente per attività sportive e giochi per bambini. Quanto ai giardini, le variazioni riguarderanno i camminamenti e le specie arboree. "Nel complesso – ha illustrato l’architetto Marco Orioli – verranno piantumate 100 nuove piante, mentre 80 dovranno essere abbattute per il tarlo asiatico e per la presenza di arbusti nelle vicinanze che impedivano la loro crescita. L’impatto sul verde è minimo e anche il consumo di suolo rimane invariato". Infine, il capitolo dell’arco, che dovrà essere messo in sicurezza dopo uno studio di impermeabilizzazione. In programma, anche il collettore per le acque chiare e scure "ed è in corso la riqualificazione della cabina Enel". "Il progetto ha avuto una lunga gestazione – ha aggiunto Carassai -. L’amministrazione comunale ha chiesto al Politecnico di Milano uno studio di fattibilità. Più volte è stato portato in maggioranza, dopodiché l’ufficio tecnico ha elaborato la bozza finale sulla quale oggi è arrivato il via libera della Soprintendenza. L’opera era già stata inserita nel piano delle opere pubbliche a novembre e finanziata con 4,5 milioni di euro che rappresentano il primo stralcio rispetto ai 6,7 milioni necessari per l’intero progetto". L’assessore ha poi proseguito dichiarando che l’idea è quella di rinnovare e collegare tutti i parchi della zona del lungomare sud, "in continuità con quanto fatto per i giardini Norma Cossetto". "Sarà portato in giunta e votato in questi giorni - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -, il 2024 sarà dunque un anno importante per questa opera che una volta terminata ci consentirà di restituire alla città uno spazio nevralgico, con verde, luoghi aggregazione, sport e cultura e videosorveglianza".