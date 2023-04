Varco sul Mare, i giostrai rimarranno fino al 31 agosto

Di proroga in proroga la giunta comunale concede una ulteriore autorizzazione ai giostrai per occupare un angolo del Varco sul Mare fino al 31 agosto. Potranno piazzare al massimo tre attrazioni e lo spazio riservato è quello collocato ai margini del piazzale tra via Cavour e il lungomare nord, con l’obbligo di lasciare libera la zona centrale del Varco sul Mare. L’attuale regolamento comunale che disciplina l’organizzazione degli spettacoli viaggianti vieterebbe la presenza delle giostre nell’area del Varco, ma l’amministrazione ha trovato un escamotage per riservare a questo tipo di attrazione un angolo del comparto dove potranno svolgervi l’attività per tutta l’estate, salvo ulteriori proroghe. E’ dal 2019 che, con delibera di giunta, è stata inserita la zona del Varco sul Mare tra quelle individuate come idonee per installare le attrazioni degli spettacoli viaggianti. E, da quel momento in poi si è proceduto sempre con ulteriori autorizzazioni, mensili o stagionali, ed è arrivata anche l’ennesima. Per i giostrai la proroga è stata subordinata a una serie di obblighi e tra questi l’azzeramento della musica in concomitanza con le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dall’amministrazione comunale nello spazio centrale del Varco. Giostre autorizzate ad occupare anche il parcheggio dell’area ex Santini, sempre sul lungomare sud. Parere positivo da parte degli uffici comunali alla richiesta presentata da Michele Greco, organizzatore, per un periodo di circa tre mesi, dal 31 marzo al’11 giugno, e le attività potranno funzionare dalle 9 fino a mezzanotte. La presenza dei giostrai arriverà al limite dell’estate, per non interferire con le necessità turistico-balneari perché quello spazio viene normalmente utilizzato, durante i mesi della bella stagione, come parcheggio a servizio dei frequentatori degli stabilimenti balneari e della spiaggia sud.