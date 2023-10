Varco sul mare, il futuro ora sbarca in consiglio

Quanto verrà a costare alla fine il progetto del Varco sul mare, e quale scenario verrà realizzato per riqualificare una zona strategica per lo sviluppo urbano e turistico della città? Nel consiglio comunale che si terrà martedì sera non verranno discusse ipotesi progettuali, ma solo affrontata la questione finanziaria circa il reperimento delle risorse necessarie a iniziare l’opera che Ciarapica vuole come simbolo della sua amministrazione. Quante risorse assorbirà l’operazione non è ancora chiaro. Dai tempi della presentazione dei rendering del Politecnico di Milano, si è passati da una indicazione di 3.300.000 euro agli 11.200.000 euro che figurano nell’ultima versione del piano triennale delle opere pubbliche (2023-2025), che il consiglio comunale esaminerà e che è stata ulteriormente modificata rispetto a quella approvata dall’amministrazione a luglio. Ora presenta una trentina di cambiamenti. Contiene anche il capitolo del Varco, spacchettato in due tranche: 6.700.000 euro per pavimentazioni stradali e servizi del borgo marinaro e 4.500.000 euro per la pavimentazione e il verde pubblico del Varco e delle Palazzine Liberty.

Impegni inseriti nella programmazione 2023, ad ottobre e con soli due mesi alla fine dell’anno. Ma, agli albori della presentazione del lavoro del Politecnico si parlava di un intervento che coinvolgeva il comparto compreso tra Palazzo Sforza e il mare, quindi la piazza, i giardini, il Lido Cluana e l’area del Varco, e la spesa indicata girava intorno a 3.300.000 euro. Invece nel nuovo piano triennale dei lavori pubblici del Comune, sotto lo stesso codice che identifica i cantieri programmati anche per il Varco, sono elencati lavori per 11.200.000, di cui al momento si conosce poco o niente, perché il progetto esecutivo dell’opera non c’è, come comunicato giovedì in sede di commissione consiliare Lavori Pubblici che ha esposto il quadro finanziario che martedì sera verrà portato in aula per illustrare la variazione di bilancio utile a reperire i 4.200.000 euro necessari alla sistemazione della pavimentazione e del verde pubblico al Varco e alle Palazzine Liberty del Lido.