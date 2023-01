Variante Amadori, l’Asil chiede 2 milioni al Comune In tribunale fallisce il tentativo di mediazione

La variante Amadori è stata bocciata, così è di 2.200.000 euro l’ammontare del risarcimento dei danni chiesto al Comune di Civitanova dalla Asil Srl, società romagnola che aveva presentato il progetto e che si è rivolta al tribunale dopo lo stop del consiglio comunale al piano che, nella zona commerciale e a ridosso del Cuore Adriatico, dimezzava la previsione di un albergo e liberava ulteriore cubatura per negozi e uffici. Davanti al tribunale di Forlì si è svolta la proceduta di conciliazione, ma il tentativo di mediazione è fallito. La società privata sostiene di aver subito un danno economico dal comportamento dell’aula consiliare che il 20 ottobre 2020 ha votato la delibera n. 75 con cui venne bloccato l’iter della variante che era stata adottata nel settembre del 2019 (delibera n. 65). Quella sera di due anni fa la coalizione del sindaco Fabrizio Ciarapica, alle prese con spaccature interne, non riuscì a garantire i numeri per far passare la variante: 6.000 metri quadrati di spazi commerciali inseriti dentro un progetto che originariamente prevedeva solo un albergo. Si va in tribunale il 3 marzo 2023 e a difendere l’amministrazione sarà l’avvocato Giuseppe Carassai al quale l’amministrazione ha affidato l’incarico con una parcella di 18.000 euro, spese a cui se ne sommeranno altri 2.500 euro da corrispondere allo studio legale domiciliatario a Forlì.