Variante approvata, riprendono i lavori per l’asilo nido

Riprendono dopo uno stop i lavori all’asilo nido di via Saragat. Il Comune ha approvato la perizia di variante relativa al progetto di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, finanziato con fondi Pnrr per un milione e 400mila euro. La variante si è resa necessaria per le criticità emerse in corso d’opera, tra cui la presenza di amianto nella pavimentazione del seminterrato. I lavori verranno ora riavviati con un’estensione del termine di completamento di 78 giorni. Tra gli interventi più significativi previsti dalla variante bonifica e rimozione dell’amianto; adeguamento delle fondazioni della rampa e della scala di sicurezza; ripristino strutturale del cornicione; riorganizzazione degli spazi interni al seminterrato.