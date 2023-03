Variante area ex Ceccotti, domani la presentazione Belletti: "Poi l’ultimo passo, il voto in consiglio"

Incassato il sì della commissione urbanistica, la variante dell’area ex Ceccotti verrà finalmente presentata domani sera, alle 21.15, in Comune. Saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti e il presidente della Commissione Roberto Pantella. "Dopo tanti anni – dice Belletti – avviamo l’iter per giungere all’approvazione definitiva del progetto che significherebbe chiudere una annosa vicenda che per decenni sembrava non trovare soluzione. Grazie a un lungo lavoro di mediazione con i proprietari dell’area, alla chiusura di contenziosi milionari e vertenze legali, possiamo oggi parlare di un progetto di rigenerazione urbana che darà nuova linfa ad un’area strategica di Civitanova". In merito al progetto si parla di 20mila metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento: una di 17mila metri quadrati e l’altra di tremila. In particolare: terziario-direzionale-alberghiero (per 13mila metri quadrati), residenza (per 7mila metri quadrati) e una nuova edificazione prevista pari a 20mila metri quadrati. Un vasto sistema di spazi pubblici a verde e piazze (per 22.500 metri quadrati) e parcheggi (per 24.500 metri quadrati), collegando anche il nuovo terminal sulla Statale con la stazione ferroviaria. "Illustrata la variante alla città resta l’ultimo passo, quello del voto in consiglio comunale", conclude l’assessore Belletti.