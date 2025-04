Variante bocciata, parte un altro ricorso al Tar dall’immobiliare

Il Comune non consegna gli atti di una variante urbanistica e dovrà spiegare al Tar le ragioni del rifiuto. La vicenda è legata alla bocciatura del progetto Cristallo, respinto dal consiglio comunale il 5 novembre scorso. La società immobiliare ha fatto ricorso contro il diniego di accesso agli atti amministrativi, opposto dagli uffici di Palazzo Sforza rispetto alla richiesta di entrare in possesso della documentazione che ha accompagnato il percorso della variante per il cambio di destinazione urbanistica di un terreno sulla collina di Costamartina, così da poterci realizzare un supermercato. Adottata al primo passaggio consiliare, la variante fu respinta nella seduta che avrebbe avuto sancirne l’approvazione definitiva. In seguito alla votazione di novembre l’Immobiliare Cristallo ha presentato un primo ricorso al Tar, basato sulla tesi che motivi politici e non urbanistici avevano condizionato l’aula, in una seduta accompagnata da assenze strategiche e dichiarazioni di voto cambiate all’ultimo momento nello schieramento del centro destra. Sull’esito del voto influì anche la pressione dei comitati civici, che raccolsero 4mila firme per fermare il progetto. Ora, un secondo ricorso è stato presentato e si innesta sul primo. Stavolta le ragioni riguardano il rifiuto del Comune a consegnare atti specifici. Per difendersi al Tar la giunta si è affidata al legale che, in questa vicenda, sta patrocinando l’ente fin dal principio, l’avvocato Alessandro Lucchetti, che ha trasmesso un preventivo di 7.950 euro.